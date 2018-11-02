Обессиленная любовница Тимати сбежала после слухов о беременности

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на отсутствие сил. Бурная столичная жизнь так вымотала модель, что она решила сбежать.



Анастасия опубликовала в личном Instagram обращение к фолловерам. Девушка призналась, что за последнее время на нее "навалилось много эмоционального груза".

Решетова поняла, что больше не может оставаться в России, поэтому на какое-то время сбежала из осенней Москвы на жаркий курорт. "А теперь я на райском острове, и это словно глоток свежего воздуха после долгой задержки дыхания )))", – отметила красотка.

Модель рассказала, что после прилета долго не могла встать с кровати, она была лишена сил и постоянно спала. "Это акклиматизация и она меня не щадит нигде, где тропикал климат", – добавила Анастасия.

Отметим, что в последнее время в СМИ постоянно муссируются слухи об интересном положении модели. Поговаривают, что девушка ждет первенца от Тимати. Якобы из-за скорого прибавления рэперу пришлось сделать Решетовой предложение руки и сердца.

Между тем модели уже порядком надоели эти сплетни. В недавнем интервью Анастасия сообщила телеведущей Регине Тодоренко, что не беременна. Однако добавила, что если у нее когда-нибудь родится мальчик, то назовет сына либо Артемом, либо Тимуром.