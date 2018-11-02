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Хилькевич набросилась на поклонников

Анна Хилькевич. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актриса Анна Хилькевич недавно посетила парк развлечений Диснейленд в Париже вместе со своей старшей дочерью Арианной. Многие поклонники обвинили звезду в том, что она совсем не уделяет внимания своему младшему ребенку.

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Сама Хилькевич осталась очень довольна поездкой и поделилась впечатлениями с подписчиками в Instagram. "Я была в Диснейленде достаточное количество раз, но с ребенком – впервые. Ариаша, как и после каждой поездки, сделала гигантский скачок в своем развитии. Люблю ездить с детьми хотя бы ради этого, – написала она. – В эту поездку у нас не было цели прокатиться на всех аттракционах, мы просто хотели с сестрой повидаться, чтобы наши дети пообщались, и просто весело провести уик-энд! Что, собственно, и удалось".

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Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Многие поклонники похвалили актрису за то, что она проводит много времени с ребенком: "Красотки", "Молодцы, что так радуете своих деток", "Очень здорово устраивать время от времени такие вылазки".

Однако некоторые напомнили звезде, что у нее есть еще одна дочь – двухмесячная Мария: "А где младшая дочка была, когда вы отдыхали?", "Сейчас бы родить ребенка и оставить его няне. Зачем рожать было? Если любит все равно старшую больше", "Бедный малыш ждет свою маму. Зачем таким вообще Бог дает детей? Если с рождения ребенка оставляют в чужие руки".

 

Сама Хилькевич очень резко отреагировала на все недовольные комментарии. "Хочется задать вопрос: как вообще некоторые могут писать, что я люблю старшую больше младшей!?" – написала актриса. Она заявила, что любит обеих девочек одинаково. 

 

 

Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова 7 августа 2015 года. Пара воспитывает двух дочерей – Арианну и Марию. 

Автор: Полина Крылова2 ноября 2018, 14:53

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