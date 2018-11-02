Звезду "Дома-2" ударили головой о бетонную лавку

Участница телешоу "Дом-2" Наталья Игрунова была срочно госпитализирована после жестокой драки на Сейшельских островах. Девушка сейчас находится в московской больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии. Недавно раскрылись новые подробности конфликта.

Игрунова рассказала, что 26 октября между ней и Ольгой Сударкиной произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Наталья получила несколько ударов кулаком в лицо, после чего ее ударили головой о бетонную лавку. Потерпевшая была доставлена в больницу с переломом лицевого скелета.

Наталья уже написала заявление в полицию на Ольгу Сударкину. Обстоятельства конфликта сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее появлялась версия, что причиной потасовки могла стать ссора Натальи с бывшим возлюбленным Павлом Улюмским. Их отношения, по словам девушки, всегда были непростыми и постоянно сопровождались скандалами. Наталья заявила, что расстались они из-за измен Павла. Сам Улюмский утверждал, что Игрунова встречалась с другим мужчиной за деньги.

Позднее девушка сообщила в Instagram, что они хотят оставить все скандалы в прошлом. "Вот такая сильная у нас любовь, что не можем мы быть не вместе. Несмотря на то что весь мир против, мы идем рука об руку и поддерживаем друг друга", – написала Наталья.