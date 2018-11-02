Волочкова закинула обезображенную ногу на растерянного Корчевникова

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка откровенно рассказала о личной жизни ведущему Борису Корчевникову.



Анастасия мечтала о балете с пяти лет. Девочка грезила сценой с тех пор, как мама сводила ее на балет "Щелкунчик" в Мариинский театр. Однако будущую известную танцовщицу в хореографическое училище брать не хотели. По мнению приемной комиссии Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, у Анастасии не было никаких данных.

"У меня ничего не было, кроме телосложения и мечты, но мне сказали, что у меня нет данных. Тогда мне помог мой ангел-хранитель, меня все же приняли в училище, но условно. Я была готова на все", – сообщила знаменитость.

Волочкова отметила, что добилась успеха упорным трудом. В подтверждение своих слов балерина показала Корчевникову свои натруженные стопы. Она вытащила ногу из туфли и вложила ее в руки растерянному ведущему.

Борис был ошарашен, он помял изуродованную конечность гостьи и спросил, чувствует ли она боль. Артистка отметила, что ощущает дискомфорт постоянно.

Волочкова сообщила, что, несмотря на головокружительную карьеру, ее личная жизнь не складывалась. Впервые она влюбилась в 19 лет в своего партнера Фаруха Рузиматова. Однако ее мать была против этих отношений. Родительница была убеждена, что сначала необходимо сделать карьеру, а потом только начинать семейную жизнь.

"Мама до сих пор мной манипулирует, она разрушила мои отношения с такими мужчинами, с которыми я была реально счастлива. Но сейчас я нашла в себе мудрость не допускать ее в свои личные отношения", – заметила артистка.

После Волочковой заинтересовался олигарх Сулейман Керимов, с которым звезда встречалась три с половиной года. "Мама убеждала меня оставить его. Потом вдруг стала убеждать, когда Сулейман уже успел мне подарить квартиру в Питере, квартиру в Москве. Это очень богатый человек, но пока мы жили, я не попросила у него ни копейки денег. Мне не хотелось, чтобы у него мысль закралась в голову, что финансовая составляющая имеет значение для меня", – поведала Волочкова.

По словам балерины, Керимов делал ей предложение, но она не хотела жить с многоженцем. Олигарх уже был официально женат, артистка не согласилась на роль младшей супруги.

Волочкова сообщила, что избранник ревновал ее к собственной тени, за балериной велась слежка, а их общий дом был напичкан жучками и потайными видеокамерами. "Когда я начала диктофоны из дивана доставать, мне стало страшно. Этот человек настолько мне не доверял. Да и мама начала делать все, чтобы мы разбежались", – рассказала балерина.

Через несколько лет Анастасия вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Александровича Вдовина. Молодые люди сыграли пышную свадьбу, в течение которой Волочкова сменила пять подвенечных платьев. Однако до ЗАГСа новобрачные так и не дошли – официально не зарегистрировались. У супругов родилась общая дочь Ариадна.

"Мы встретились в обычном самолете. Он сидел за мной. Когда мы спускались с трапа, Игорь помог мне донести мои балетные костюмы. Игорь предложил меня подвезти до Большого театра. Подвез, на 13 лет", – вспомнила Анастасия.

Мать Волочковой не одобряла и эти отношения. "Она была на свадьбе. Но сказала тост не нам с Игорем, а сказала: "Ну я рада за гостей, что вы сегодня на таком празднике присутствуете. Всем хорошего вечера". Мама считала Игоря аферистом, альфонсом", – отметила Анастасия.

Проблемы в семье знаменитости начались после того, как Вдовин попал в секту. Волочкова вытащила мужа из цепких лап фанатиков, однако отношения уже было не спасти. Игорь и Анастасия разошлись, но остались друзьями.