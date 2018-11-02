Конец текущей недели не оставил россиян без очередной порции сплетен и скандальных заявлений отечественных знаменитостей. "Дни.ру" решили порадовать своих читателей и собрали для них все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 ноября 2018 года.



Сын – принцессе Диане: Я никогда не прощу тебя

Принц Уильям бурно отреагировал на сенсационное интервью матери с Мартином Баширом из "Би-би-си Panorama". В нем принцесса Диана раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.

В беспрецедентном интервью 1995 года, вызвавшем эффект разорвавшейся бомбы, леди Ди поведала о страданиях из-за увлечения мужа Камиллой Паркер Боулз. Диана заявила, что в этом браке "было три человека". Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Оголившаяся Лорак предстала с цветочком на причинном месте

Ани Лорак продемонстрировала публике концертный наряд, которые многие посчитали крайне неудачным. Особенно не понравилась фанатам отделка в виде растительного узора.

Ани Лорак кочует по городам и весям с грандиозным шоу DIVA. Артистка выступила в Ижевске. Концерт прошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил и финансов: лучшая аппаратура, современные декорации, зажигательные танцы, яркие и провокационные наряды. И, разумеется, неподражаемый тембр Ани Лорак.

"Заплевали на Украине": новые подробности грязной выходки Собчак

Известную ведущую украинцы раскритиковали за плагиат. На своей странице в Instagram Ксения Собчак разместила пост, опубликованный ранее автором статей и эссе в интернете Анжеликой Хоффманн.

В тексте, который гуляет по Сети в разных вариантах, говорится о человеческих отношениях и жизненных ценностях. То, что Собчак разместила немного измененный пост Хоффман, заметили пользователи соцсетей из Украины. Они уличили знаменитость в плагиате и буквально заплевали в комментариях. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.

"Я вам в ноги поклонюсь!": изменившаяся Аллегрова обратилась к народу

"Императрица" отечественной сцены сменила привычный репертуар на роковый. А недавно попросила не снимать ее на концертах и не писать глупости в социальных сетях.

Ирина Аллегрова успешно гастролирует, хотя ее концерты недешевы. А еще 66-летняя исполнительница сменила репертуар. Говорят, теперь "Угонщицу" и "Императрицу" можно услышать разве что на корпоративах. В Перми, представив новые песни, Аллегрова увидела, что не все поклонники приняли их.



Вскрылась связь Веры Брежневой и смертельно больного телеведущего

Эдуард Мацаберидзе пришел на шоу Ивана Урганта и рассказал о том, как поборол лимфому. Выяснилось, что помощь телеведущему оказала певица Вера Брежнева, за что он публично поблагодарил ее.

Весной Эдуард Мацаберидзе озвучил свой диагноз – у него нашли лимфому. Телеведущий признался, что впал в отчаяние, но потом собрался с силами и решил бороться. Два месяца назад Мацаберидзе закончил лечение, после чего врачи сделали контрольные замеры и тест ПЭТ-КТ, показавший, что лимфомы больше нет. Эдуард отправился в Израиль, где медики подтвердили: болезнь ушла.

Последние новости шоу-бизнеса насегодня, 2 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

