Софи Кальчева раскрыла главные секреты красоты

Российская певица и модель раскрыла читательницам "Дни.ру" секреты красоты и сохранения молодости. Софи Кальчева точно знает, как в 37 лет выглядеть на 18.



Софи призналась, что ее шикарное тело – это результат упорной работы над собой. Она очень довольна своим внешним видом. Девушка уверена, что нет предела совершенству. В ближайшее время Софи Кальчева планирует чуть-чуть скорректировать вес и немного нарастить мышцы.

Артистка отметила, что знает как минимум три секрета красоты. "Во-первых: настроиться на положительные эмоции и думать о красивой фигуре – это работает! Во-вторых: спорт, конечно же. Причем, стараться не пропускать тренировки, не пренебрегая своим телом. Если не получается хотя бы два раза в неделю находить время на фитнес – замените его прогулками на свежем воздухе – это поможет вашему внутреннему состоянию и здоровью в целом. В-третьих: телу необходимо уделять внимание не только физическими нагрузками, но и давать передышки – делать массажи", – поделилась с корреспондентом "Дни.ру" Софи Кальчева.

Также артистка настоятельно советует приобрести домой весы и раз в три дня проверять результат тренировок – это будет дополнительно мотивировать на достижение цели. Чаще ходить пешком и отказаться от лифта.

"И любите себя, если есть какие-то недостатки – не ставьте на себе крест, совершенствуйтесь. Не мучайте себя – это ужасно действует на нервы и психику. Лучше съесть что-то вкусное, но в маленьких количествах, на следующий день старайтесь ограничить приемы любимой пищи. И больше находитесь в движении", – добавила Кальчева, раскрывая секреты красоты и здоровья.

Певица отметила, что ей тоже иногда очень тяжело удержаться от соблазнов и не попробовать что-нибудь вкусненькое, тем более ее мама профессиональный повар. Софи с детства обожает сладкое.

"Не всегда придерживаюсь, как сейчас модно говорить, ЗОЖ: могу позволить себе и курочку, и картофель, – люблю вкусную пищу, иногда балую себя. С детства не люблю печенье и сахар в виде добавки к чаю. Мне всегда интересно попробовать что-нибудь новенькое. К фастфуду отношусь не плохо, не хорошо. Я очень редко его ем, ни разу в жизни не съела полностью гамбургер или чизбургер. Из категории предпочту мороженое или картофель-фри", – призналась артистка.

Софи Кальчева редко готовит сама, обычно артистка встает за плиту только по настроению. Однако неумехой ее назвать нельзя, звезда унаследовала кулинарный талант от родительницы.

"Я готовлю, когда родители уезжают из города: мама – профессиональный повар – способствовала моему освоению кулинарных навыков, но до сих пор берет ответственность за желудки членов семьи на себя. Бывает, просыпаюсь с желанием приготовить определенное блюдо, делаю это сама. Вообще, смогу накормить любого", – раскрыла секреты красоты и молодости Софи Кальчева.