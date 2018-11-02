Игривая Семенович возбудила сексуальным нарядом

Анна Семенович не щадит мужчин. Фотография певицы в эротичном зеленом платье сразила поклонников наповал.

Настроение у звезды в пятницу выдалось игривое. В этом призналась сама Семенович в подписи к снимку. Звезда позирует в потрясающем платье глубокого зеленого цвета, открыв взорам зрителей стройные ноги. Да и декольте, как обычно, не скрывает немалые достоинства актрисы.

"В пятницу у меня особо игривое настроение, а у вас? Какие планы на вечер?" – подписала потрет Анна.

"Аня, пожалейте мужчин! Что же вы делаете? Они наверно как в том фильме "штабелями укладываются"?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – умоляет звезду женская часть аудитории. Но призыв, видно, запоздал. Поклонники разразились комплиментами.

"Здравствуй, всенародная радость и любимица!" - пишет сраженный наповал поклонник, сопровождая послание виртуальными букетами. "Когда у такой красивой женщины игривое настроение это волнующе!" – подхватывает второй. "Я готов с тобой на все!!!" – восклицает еще один воздыхатель.

Небольшая часть комментаторов отнеслась к посту Анны Семенович философски. Они пришли к заключению, что певице срочно нужен хороший мужчина.

Напомним, на днях появилась информация, что известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована. 38-летняя артистка лежит под капельницей. Актриса призналась, что ей надо восстановить здоровье в рекордно короткие сроки. Судя по последней фотографии, интенсивная терапия, которой подвергли актрису в одной из московских клиник, оказала свое действие.

