Елена Воробей покинула Россию после госпитализации

Известную артистку эстрады Елену Воробей выписали из больницы. 3 ноября она отправится за границу.

О решении врачей сообщила в Instagram сама Воробей. Елена подчеркнула, что она снова в строю.

"Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет", – заявила Воробей.

В опубликованном видео, снятом в больничном коридоре, Елена подтвердила информацию о своей выписке. Она поблагодарила всех подписчиков ее микроблога за поддержку в трудной ситуации. В то же время, Воробей пошутила по поводу журналистов, раздувающих сенсации на пустом месте.

"Хочется опередить наших "острых "на язык журналистов, вырывающих из контекста событий то, что можно побыстрее "втюхать" читателям... и сама предложу пару занятных вариантов... Можно так: " Елена Воробей все же сделала ноги?! Или: Воробей на бровях доставили в клинику прямо с поезда", – подписала видео артистка.

Елена Воробей получила известность в России благодаря своим выступлениям в жанре пародии. В частности, она пародировала таких звезд российского шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Маша Распутина.

31 октября некоторые СМИ сообщили, что артистку госпитализировали. Писали, что юмористке стало плохо, более того – она якобы потеряла сознание. При этом Воробей будто бы пожаловалась на боли в сердце.

Елена Воробей вскоре сама развеяла все слухи. Артистка сообщила, что ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в Москву, но ей быстро помогли проводники. В Москве она на всякий случай вызвала скорую помощь. Воробей сообщила, что у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.