Утонувшую в роскоши Гагарину жестко затравили

Полина Гагарина вызвала гнев своих подписчиков хвастливым постом в микроблоге. Певица сообщила поклонникам, что на несколько часов слетала в Дубаи.

Возмущение фанатов вызвал не столько сам факт короткой поездки артистки на шикарный курорт, сколько провокационная подпись под фотографией. "На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет", – написала певица.

Фанаты Гагариной оскорбились. Они напомнили Полине, что многие россияне действительно не могут позволить себе такой роскоши.

"На врачебную зарплату – слабо!", "А мне слабо! Другие проблемы!", "Слабо!? Когда помогаешь детям в детдоме, больнице. Это слабо. Когда кидаешь копейки им на счет и грустно, больше не можешь...", – написали рассерженные комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Особенно обиделись пенсионеры: они отметили, что хотелось бы съездить в ОАЭ, но для них это настоящее расточительство.

На днях Полина Гагарина рассказала, что тщательно скрывала свою вторую беременность интересное положение, не желая отвечать в соцсетях на вопросы. На седьмом месяце певица отправилась на Мальдивы – в надежде отдохнуть и не привлекать к себе внимания.

По словам Полины, вторая беременность далась ей тяжело. Особенно трудным оказался последний месяц. К тому же Гагариной неправильно поставили срок родов, и она переходила две недели.