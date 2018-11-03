Родит раньше срока: неожиданное заявление о беременности Меган Маркл

Беременность Меган Маркл продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в мире. И поклонники стремятся поделиться своими догадками относительно этого процесса. В частности, они уверены, что жена принесет принцу Гарри наследника раньше, чем это было официально объявлено.

Прошло чуть больше двух недель с того момента, как весь мир узнал о беременности Меган Маркл. Теперь эта тема не сходит с уст любителей заглянуть в интимную жизнь членов королевской семьи Великобритании.

Поклонники, многочилсенные эксперты и просто интересующиеся жизнью знаменитостей активно обсуждают пол будущего ребенка, его имя, число детей и сроки беременности. В качестве аргументов приводятся самые разные, порой весьма неожиданные, факторы.

В частности, намек на то, что новая семья Меган Маркл слукавила, говоря о сроках беременности, углядели в кольце жены принца Гарри, которое она носит в последнее время, передает портал Woman.ru. На ювелирном украшении три камня разных цветов. Каждый из них, уверены фанаты, символизирует члена семьи – принца, герцогиню и их будущего ребенка.

Специалисты в области геммологии, науке о драгоценных камнях, решили, что цвета камней подобраны не случайно и каждый из них указывает на месяц рождения Гарри, Меган и их ребенка. Так, изумруд является символом августа, и Меган Маркл появилась на свет именно в этом месяце. Голубой сапфир предназначен для родившихся в в сентябре, как принц Гарри.

Ну а третий камень в кольце герцогини– бриллиант.Он считается символом апреля. Таким образом, делают вывод эксперты, ребенок монаршей семьи должен появиться на свет именно в этот месяц, а не в мае, как об этом было объявлено ранее.