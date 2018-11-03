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После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Людмила Поргина посвятила всю себя уходу за тяжело пострадавшим в аварии Николаем Караченцовым. Она рассказала о том, чем она будет заниматься после его смерти.
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Жизнь с Николаем Караченцовым Людмила Поргина называет 13 годами блаженства. Актер сильно пострадал и нуждался в постоянном уходе, который ему и обеспечивала супруга. "До аварии Коля постоянно работал: съемки, репетиции, гастроли, концерты... Мы мало виделись. А после аварии стали неразлучны", – цитирует сайт "Комсомольская правда" вдову актера.

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После ухода Караченцова, его вдова нашла новый объект для внимания и заботы. "В память о Коле я должна делать хорошие дела, например, помочь его другу – каскадеру Коле Астапову, которого сбила машина и сейчас он прикован к постели. У меня теперь перед ним ответственность", – заявила Людмила Поргина.

По ее словам, такой подход одобрял и Николай Караченцов. "Коля мне говорил: "Помогла мне выжить, помоги теперь и другим", – вспомнила она.

Впрочем, есть в ее планах и не только уход за больными. Людмила Поргина решила помочь сохранить память о муже. "Пройдет немного времени, я начну разбирать его архив. Сохранились пленки, документальные записи, фотографии – все надо систематизировать. Надо издать книгу воспоминаний. Люди звонят и рассказывают истории, вспоминают яркие встречи с Колей. Этот архив Колиным поклонникам, думаю, будет интересен, а уж нашим внукам – тем более", – подчеркнула она.

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"Коля мне говорил перед своим уходом: не вешай нос. Не хотел, чтобы я грустила. Я ему пообещала. Вот и стараюсь не грустить", – добавила вдова Николая Караченцова.

Автор: Геннадий Куприянов3 ноября 2018, 15:30
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Каким запомнился Николай Караченцов

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