Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами

Жуткие шрамы на лице участницы телепроекта "Дом-2" Натальи Игруновой оставили разборки с другой обитательницей телестройки – Ольгой Сударкиной. И зрители, и другие участники шоу буквально ахнули, когда увидели эти "боевые отметины".

На "Острове любви" телепроекта "Дом-2" разгорелся страшный скандал. Оставленные в теплых краях участники, судя по всему, решили не строить любовь, а заняться взаимными истязаниями.

Серьезные увечья в ходе очередной стычки получила Наталья Игрунова. Когда она сняла солнечные очки и показала побитое лицо, люди буквально ахнули. После этого участники набросились, правда с использованием лишь слов, на ее обидчицу – Ольгу Сударкину. В то, что девушка раскаивается за свое поведение, они, кажется, не поверили.

Напомним. "Дни.ру" писали о самой драке. Наталья получила несколько ударов кулаком в лицо, после чего ее ударили головой о бетонную лавку. Потерпевшая была доставлена в больницу. Сейчас она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в столичной клинике. У нее диагностирован перелом лицевой кости.

Поговаривали, что конфликт между двумя девушками связан с отношениями Натальи с бывшим возлюбленным Павлом Улюмским. Наталья заявила, что расстались они из-за измен Павла. Сам Улюмский утверждал, что Игрунова встречалась с другим мужчиной за деньги.

Кто бы ни был виноват в случившемся, пара, кажется, решила воссоединиться. "Вот такая сильная у нас любовь, что не можем мы быть не вместе. Несмотря на то что весь мир против, мы идем рука об руку и поддерживаем друг друга", – рассказала о восстановлении отношений сама девушка.