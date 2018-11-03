Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев сорвался после 14 лет воздержания от алкоголя и наркотиков. Но в один момент артист взялся за старое, и его друг Николай Фоменко немедленно принял меры.

Сергей Мазаев стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Сама Лера сходу заявила, что артист мог бы отметить 14 лет без алкоголя и наркотиков, однако в мае сорвался. Мазаев признался, что снова вернулся к своим слабостям, потому что накопилось много проблем, в том числе и личного характера.

9 мая он спел на концерте, где планировал увидеть многих близких, но те по разным причинам не пришли. Мазаев расстроился. "Мне было так горько, тоскливо внутри. Решил расслабиться", – объяснил Мазаев. Как выразился артист, он употребил тяжелый наркотик.

Это продолжилось на протяжении дней, а еще певец умудрялся в неадекватном состоянии появляться в студии звукозаписи. Именно там его и приметил давний друг, певец и шоумен Николай Фоменко. По словам Сергея Мазаева, тогда он уже двое суток не спал, и Фоменко за него всерьез испугался.

Через знакомых нашли врачей, положили Мазаева в клинику. Там ему ставили капельницы, давали таблетки. Вначале артиста поместили в комнату, где он находился один. Тогда певец проходил стадию детоксикации. В комнате не было никаких стеклянных предметов, кровать также не представляла опасности, ее даже нельзя было сдвинуть с места. Еду артисту приносили. так продолжалось на протяжении десяти дней.

Затем Мазаева перевели в палату с другими людьми. В общей сложности певец пробыл в лечебнице 28 дней. Певец отметил, что там за долгое время ложился спать в один и тот же час, регулярно принимал пищу. Кроме различных препаратов, Сергей лечился беседами и йогой. Ему понравилось в клинике. С тех пор артист не пьет.

В Сети внимательные зрители провели параллель между Сергеем Мазаевым и актером Дмитрием Марьяновым, который незадолго до смерти лежал в реабилитационном центре той же направленности, что и Мазаев. Однако выйти оттуда здоровым Марьянову было не суждено. Он умер 15 октября 2017 года из-за оторвавшегося тромба.