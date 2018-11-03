Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
Сергей Мазаев стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Сама Лера сходу заявила, что артист мог бы отметить 14 лет без алкоголя и наркотиков, однако в мае сорвался. Мазаев признался, что снова вернулся к своим слабостям, потому что накопилось много проблем, в том числе и личного характера.
9 мая он спел на концерте, где планировал увидеть многих близких, но те по разным причинам не пришли. Мазаев расстроился. "Мне было так горько, тоскливо внутри. Решил расслабиться", – объяснил Мазаев. Как выразился артист, он употребил тяжелый наркотик.
Это продолжилось на протяжении дней, а еще певец умудрялся в неадекватном состоянии появляться в студии звукозаписи. Именно там его и приметил давний друг, певец и шоумен Николай Фоменко. По словам Сергея Мазаева, тогда он уже двое суток не спал, и Фоменко за него всерьез испугался.
Через знакомых нашли врачей, положили Мазаева в клинику. Там ему ставили капельницы, давали таблетки. Вначале артиста поместили в комнату, где он находился один. Тогда певец проходил стадию детоксикации. В комнате не было никаких стеклянных предметов, кровать также не представляла опасности, ее даже нельзя было сдвинуть с места. Еду артисту приносили. так продолжалось на протяжении десяти дней.
Затем Мазаева перевели в палату с другими людьми. В общей сложности певец пробыл в лечебнице 28 дней. Певец отметил, что там за долгое время ложился спать в один и тот же час, регулярно принимал пищу. Кроме различных препаратов, Сергей лечился беседами и йогой. Ему понравилось в клинике. С тех пор артист не пьет.
В Сети внимательные зрители провели параллель между Сергеем Мазаевым и актером Дмитрием Марьяновым, который незадолго до смерти лежал в реабилитационном центре той же направленности, что и Мазаев. Однако выйти оттуда здоровым Марьянову было не суждено. Он умер 15 октября 2017 года из-за оторвавшегося тромба.
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