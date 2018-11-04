Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Помимо снимков с красивыми улочками и архитектурой, Малахов предъявил общественности любимую супругу. На фото Наталья Шкулева резвится на кровати в номере отеля и выглядит счастливой.
Судя по всему, семейный отдых удался. Более того, Малахову удалось встретить в одном из музеев легендарного живописца и скульптора Георга Базелица.
Телеведущий настолько обрадовался, что подшутил над деятелем искусства. На своей страничке в Instagram телеведущий уточнил, что Базелиц – "это не лысый из Браззерз".
Ранее сообщалось, что самодеятельность Андрея Малахова дорого обошлась Первому каналу. Использование "Ждуна" в одной из программ ведущего грозит телеканалу крупным штрафом.
Иск московской компании CD Land зарегистрировал Арбитражный суд столицы. Этой фирме принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун". Ответчик – Первый канал, с которого требуют взыскать три миллиона рублей.
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Ведущая снова пропала из эфира.
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