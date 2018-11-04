Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"

Скончавшийся от пневмонии певец Олег Яковлев оставил после себя значительное состояние. Теперь за наследство певца развернулась самая настоящая грызня.



За последний год выяснились важные подробности личной жизни Олега Яковлева. Целых двадцать лет исполнитель скрывал, что у него есть сын по имени Игорь.

В данный момент в сложностях дела в настоящее время разбирается юрист Элина Мазур. "В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном", – рассказала она.

По словам Мазур, Олег очень помогал матери ребенка Татьяне. Теперь эта женщина и ее сын претендуют на квартиру в Черногории и квартиру в Болгарии, которую после себя оставил Яковлев, передает StarHit.

Ранее сообщалось, что имущество на 200 миллионов Яковлев оставил своей племяннице Татьяне и университетскому другу Роману Радову. Гражданская жена артиста Александра Куцевол. согласно документам, осталась ни с чем. Однако мириться с такой ситуацией она не намерена.

В частности, она решила оспорить завещание, поскольку, по ее мнению, в момент составления документа Олег Яковлев якобы не отдавал отчета своим действиями, а если говорить проще – был сумасшедшим. "Мы сумели доказать в Басманном суде города Москвы, что Александра Куцевол не сможет оспорить завещание Олега и тем паче признать его невменяемым", – цитирует сайт "Комсомольская правда" юриста Екатерину Рубашкину, представляющую интересы законных наследников.