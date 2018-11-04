Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"
За последний год выяснились важные подробности личной жизни Олега Яковлева. Целых двадцать лет исполнитель скрывал, что у него есть сын по имени Игорь.
В данный момент в сложностях дела в настоящее время разбирается юрист Элина Мазур. "В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном", – рассказала она.
По словам Мазур, Олег очень помогал матери ребенка Татьяне. Теперь эта женщина и ее сын претендуют на квартиру в Черногории и квартиру в Болгарии, которую после себя оставил Яковлев, передает StarHit.
Ранее сообщалось, что имущество на 200 миллионов Яковлев оставил своей племяннице Татьяне и университетскому другу Роману Радову. Гражданская жена артиста Александра Куцевол. согласно документам, осталась ни с чем. Однако мириться с такой ситуацией она не намерена.
В частности, она решила оспорить завещание, поскольку, по ее мнению, в момент составления документа Олег Яковлев якобы не отдавал отчета своим действиями, а если говорить проще – был сумасшедшим. "Мы сумели доказать в Басманном суде города Москвы, что Александра Куцевол не сможет оспорить завещание Олега и тем паче признать его невменяемым", – цитирует сайт "Комсомольская правда" юриста Екатерину Рубашкину, представляющую интересы законных наследников.
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