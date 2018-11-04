Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство
Мария пришла на "Битву экстрасенсов", чтобы проверить себя. Швейде откровенно рассказала об испытаниях, которые свалились на ее плечи.
Так, отца Марии не стало, когда ей было всего два года. Его нашли в подъезде мертвым, передает StarHit.
Убийцу позже нашли – он покончил с собой в другом подъезде. "Со мной было сложно папиным родителям, моим опекунам Валентине и Сергею. У меня так же есть крестные Мария и Сергей. Все старались найти ко мне подход, но мой характер и поведение были не подвластны контролю", – рассказала она.
Кроме того, Марию травили за то, что у нее нет родителей. "Давайте будем реалистами, дети не жестоки, это воспитание их родителей такое. Тогда были сверстники, которые за стенами школы пытались общаться, но приходя на учебу, они превращались в тупое стадо", – объяснила девушка.
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