Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание

Алла Пугачева уже давно отошла от сцены, однако любопытные факты из ее биографии продолжают всплывать по сей день. Примадонна призналась, что обманывала поклонников много лет.

Пугачева показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками. "Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умной. А я ж не глупая женщина и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной – все! Скажут: "Что-то она глупую песню какую-то спел". То есть все мои песни вдруг начинают глупеть", – говорила она.

Примадонна отметила, что если она ведет себя легкомысленно, то все восхищаются ее песнями больше. В таком случае поклонники якобы не верят, что эта женщина могла что-то подобное спеть.

Ранее Пугачева скрыла от Буйнова важное событие. Хотя они всегда были близки – дружат семьями и вместе проводят праздники.

Алла Пугачева готовится дать первый с 2009 года большой сольный концерт в Москве. По официально неподтвержденным данным, выступление состоится 17 апреля (спустя два дня после празднования 70-летия артистки) в Кремле. Анонсирующие концерт афиши должны появиться на улицах города уже до Нового года, а цены на билеты могут достигать 70 тысяч, что логично – мол, 70 лет и 70 тысяч.

