Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Воскресенье 4 ноября
Лента новостей
16:39
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
14:04
172 человека на борту: Boeing с трещиной в стекле экстренно приземлился
12:23
Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"
11:52
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
10:42
Продешевившую Лорак разнесли за вульгарный наряд
10:19
Шнуров влез в скандал с групповым изнасилованием
10:02
Известный музыкант умер от сердечного приступа
10:00
Страшный пожар в школе: погибли больше 100 детей
18:01
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
17:33
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
17:10
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
17:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года
16:34
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)
16:05
Алексей Воробьев шпионит за бывшими любовницами
15:30
После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом
15:01
"Толстая и вульгарная": Седокову разнесли за откровенные фото
14:19
Мария Захарова раскрыла главную тайну мужа
13:48
Крида и Жукова застали в одной постели
13:19
Пожилая любовница подтолкнула Киркорова к разврату с молодежью
12:55
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
12:47
"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете
12:19
Родит раньше срока: неожиданное заявление о беременности Меган Маркл
11:56
Пострадавшую на съемках шоу "Танцы" участницу гонят из проекта
11:26
"Хочу дочку": Бузова задумалась о семье после провала с концертом
11:08
Наставники нагло обманули участницу шоу "Голос"
10:44
Поезд снес грузовик в Краснодарском крае (видео)
10:32
Соколовский сбежал из России вслед за Дакотой
10:00
Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
22:00
"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин
21:59
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
21:55
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
21:49
"Отрезала здесь, вставила там": что с собой сделала Елена Воробей
21:43
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
21:42
"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету
21:34
Утонувшую в роскоши Гагарину жестко затравили
21:30
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
21:19
В Саранске мужчина украл 18 тонн шоколада
21:07
Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" променял Ольгу на простушку
20:55
Елена Воробей покинула Россию после госпитализации
20:54
В Башкирии трехлетний мальчик погиб в страшной аварии
20:21
Под Урюпинском автолюбитель задавил девятиклассницу на переходе
20:09
Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
20:01
Упавший на колени перед могилой Киркоров рассказал о горькой потере
19:46
Россияне в панике из-за роста цен
19:42
В Удмуртии пенсионер зарезал собутыльника
19:33
В Казани от отравления дымом при пожаре погиб инвалид
19:24
Пропавшая жительница Нижнего Тагила найдена мертвой
19:16
В Тюмени пассажиры самолета взяли штурмом кабину пилотов
19:08
Сраженный алкоголизмом любовник Пугачевой устроил жуткий погром
19:06
Звезда "Папиных дочек" пошла по стопам развратной актрисы
19:02
В Омске пьяный пациент набросился на врачей
18:52
В Нижнем Новгороде произошло смертоносное ДТП
18:48
За год произошел полный развал отрасли такси
18:21
"Базарная сорока": попавшуюся на воровстве Собчак отправили в ПТУ
18:08
Готовил теракт: в Москве у 14-летнего школьника нашли бомбу
18:06
Эксперт: Facebook выгодна версия о мифических российских хакерах
17:50
В Ростове семейная пара бросила дочь с бомжами
17:31
Игривая Семенович возбудила сексуальным нарядом
17:16
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
17:16
Софи Кальчева раскрыла главные секреты красоты
17:15
Галерея Классической Фотографии представляет выставку Алекса Перрэ "Перекрестки миров"
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 ноября 2018 года
17:04
"Похулиганили от души": Епифанцев уединился со старушкой в темном ангаре
17:01
Совет на выходные
16:51
Наркозависимый певец в критическом состоянии после расставания с Пугачевой
16:19
Исчез после отравления: новый поворот в громком деле Скрипаля
16:19
Улыбающаяся Бородина восхитила шикарными формами в купальнике
16:16
94-летняя пенсионерка выжила после 74 осиных укусов
16:03
Волочкова закинула обезображенную ногу на растерянного Корчевникова
15:48
Москвичи полюбили грузинские застолья
15:38
Депутаты-единороссы отказываются от пенсионных надбавок
15:36
Известная модель с переделанным задом крупно опозорилась
15:34
Звезду "Дома-2" ударили головой о бетонную лавку
15:21
Порезал двоих: неадекватный мужчина с ножом набросился на людей
15:05
"4-я стадия онкологии": певица МакSим рассекретила жуткий диагноз
15:02
Дума и правительство разработают программу развития села
14:56
В Сети появилось откровенное видео с известной актрисой
14:53
Хилькевич набросилась на поклонников
14:51
Буйнов раскрыл рот от страшной тайны Пугачевой
14:44
В Кемеровской области спасли заблудившегося пеликана (видео)
14:40
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
14:35
Мода и театр – единое пространство
14:24
Обессиленная любовница Тимати сбежала после слухов о беременности
14:16
Мать потеряла Анну Семенович
14:10
Мария Кожевникова показала лицо после жесткого пилинга
13:58
Монеточка написала песню к фильму ужасов
13:55
При пожаре в Ижевске погиб человек
13:55
"Мне жаль эту жизнь": 56-летняя Свиридова о замужестве с молодым красавцем
13:49
В Уфе спортивный комментатор умер на рабочем месте
13:39
Михалков возмутил обидчивых украинцев
13:28
Беременная Тодоренко выпучила глаза от откровений Гагариной
13:14
В подвале дома в центре Москвы 25 лет пролежал труп
13:10
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
13:07
Как живет Поргина после смерти Караченцова
12:56
Бывшая жена приперла Тарасова к стенке
12:50
На остановке в Кемерово обнаружена мертвая женщина
12:48
Когда соединят Северо-Западную и Северо-Восточную хорды
12:23
Меньщиков сделал амулет из украденных старых трусов Бузовой
12:18
Что делать в День народного единства
12:13
Подмосковные дачники нашли мертвого младенца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом
"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года

Фото: instagram.com/yakovlevsinger
Конец минувшей недели выдался выдался весьма насыщенным в плане сенсационных заявлений знаменитостей, а также происшествий. "Дни.ру" не поленились и собрали для любимых читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года.
прочитано 2834 раза

Татьяну Васильеву срочно госпитализировали после удара по голове 

Актриса Татьяна Васильева пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери вагона поезда зажали ей голову.

Татьяна Васильева.Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Васильева рассказала об инциденте в Instagram, а также показала следы ушибов на висках. "Кто не успел войти – это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", – поведала артистка. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".  

Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание

Алла Пугачева уже давно отошла от сцены, однако любопытные факты из ее биографии продолжают всплывать по сей день. Примадонна призналась, что обманывала поклонников много лет.

Последние новости шоу-бизнеса. Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба

Пугачева показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками. "Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умной. А я ж не глупая женщина и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной – все! Скажут: "Что-то она глупую песню какую-то спел". То есть все мои песни вдруг начинают глупеть", – говорила она.

Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"

Скончавшийся от пневмонии певец Олег Яковлев оставил после себя значительное состояние. Теперь за наследство певца развернулась самая настоящая грызня.

Олег Яковлев. Фото: GLABAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

За последний год выяснились важные подробности личной жизни Олега Яковлева. Целых двадцать лет исполнитель скрывал, что у него есть сын по имени Игорь. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.

Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот

29-летняя Полина Диброва поделилась записью в своем Instagram, которая развеяла все сомнения в её беременности. Cупруга известного телеведущего в ближайшем будущем станет мамой уже в четвертый раз.

Последние новости шоу-бизнеса. Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Пресс-служба

Полина разместила любопытное видео в Сети. На опубликованных кадрах она спрашивает у сына Ильи: "Кто там у мамы в животике?".

На Рудковскую напали в день рождения

Яна Рудковская посвятила Евгению Плющенко пронзительный пост в честь его дня рождения. Однако искренность знаменитости оценили не все – на нее буквально набросились за плохое знание английского языка.

Рудковская опубликовала кадр, на котором они с Плющенко вместе в первый день знакомства. Обращение было написано на английском языке.

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Внимательные читатели, в числе которых оказались администраторы Telegram-канала "Только никому...", обратили внимание на обилие ошибок в тексте Яны. Более того, пользователи Сети задались вопросом, с какой целью Рудковская обращается к мужу россиянину на иностранном языке.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

4 ноября 2018, 20:13

комментарии

Политика

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Монеточка написала песню к фильму ужасов
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Крида и Жукова застали в одной постели

Поклонников немало удивил такой поворот событий
Шоу-бизнес

Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию

Ведущая снова пропала из эфира.
Шоу-бизнес

"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете

К выяснению отношений с экипажем присоединилась жена музыканта
Шоу-бизнес

Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство

Девушка поделилась шокирующими историями из жизни

Гороскоп

"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные
Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт

Фоторепортажи

Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru