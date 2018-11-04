Конец минувшей недели выдался выдался весьма насыщенным в плане сенсационных заявлений знаменитостей, а также происшествий. "Дни.ру" не поленились и собрали для любимых читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года.



Татьяну Васильеву срочно госпитализировали после удара по голове

Актриса Татьяна Васильева пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери вагона поезда зажали ей голову.

Васильева рассказала об инциденте в Instagram, а также показала следы ушибов на висках. "Кто не успел войти – это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", – поведала артистка. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание

Алла Пугачева уже давно отошла от сцены, однако любопытные факты из ее биографии продолжают всплывать по сей день. Примадонна призналась, что обманывала поклонников много лет.

Пугачева показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками. "Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умной. А я ж не глупая женщина и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной – все! Скажут: "Что-то она глупую песню какую-то спел". То есть все мои песни вдруг начинают глупеть", – говорила она.



Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"

Скончавшийся от пневмонии певец Олег Яковлев оставил после себя значительное состояние. Теперь за наследство певца развернулась самая настоящая грызня.

За последний год выяснились важные подробности личной жизни Олега Яковлева. Целых двадцать лет исполнитель скрывал, что у него есть сын по имени Игорь. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.



Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот



29-летняя Полина Диброва поделилась записью в своем Instagram, которая развеяла все сомнения в её беременности. Cупруга известного телеведущего в ближайшем будущем станет мамой уже в четвертый раз.

Полина разместила любопытное видео в Сети. На опубликованных кадрах она спрашивает у сына Ильи: "Кто там у мамы в животике?".

На Рудковскую напали в день рождения

Яна Рудковская посвятила Евгению Плющенко пронзительный пост в честь его дня рождения. Однако искренность знаменитости оценили не все – на нее буквально набросились за плохое знание английского языка.

Рудковская опубликовала кадр, на котором они с Плющенко вместе в первый день знакомства. Обращение было написано на английском языке.

Внимательные читатели, в числе которых оказались администраторы Telegram-канала "Только никому...", обратили внимание на обилие ошибок в тексте Яны. Более того, пользователи Сети задались вопросом, с какой целью Рудковская обращается к мужу россиянину на иностранном языке.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

