"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой
По словам самаой Васильевой, двери вагона метро ударили ей по голове из-за необъяснимых обстоятельств. Однако весомая часть подписчиков актрисы в Instagram этому не верят.
Пользователи Сети убеждены, что во время инцидента перед ней загорелись красные лампочки, символизирующие то, что в вагон заходить нельзя, однако знаменитость их проигнорировала. "Так она про красные лампы и не говорит специально, так как понимает и помнит, что горели они и она не права. Раздувает ситуацию специально и пиарит себя этим самым", — написал один из скептиков.
Помимо этого есть и более смелые версии случившегося. Кто-то и вовсе убежден, что артистка была не себе или в состоянии алкогольного опьянения. "Врет и не краснеет. Пиар чистой воды. Видимо популярность этой актрисы, о которой я даже и слыхом не слыхивал, сильно упала за последние годы", – высказал свое мнение обитатель всемирной паутины.
Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Васильева была госпитализирована после того, как пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери вагона поезда зажали ей голову.
Васильева рассказала об инциденте в Instagram, а также показала следы ушибов на висках. "Кто не успел войти – это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", – поведала артистка.
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