Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли
Дело в том, что молодой человек не был задействован в официальной программе визита Джоли. При этом парень уговорил мать организовать для него возможность посетить местный университет. Там она ознакомился с программой занятий и условиями жизни студентов в кампусе.
Следующим летом Мэддоксу исполнится 18 лет. По слухам, он теперь всерьез обдумывает возможность уехать в Сеул жить и учиться, передает издание Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Джоли встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон. По данным американских СМИ, у Анджелины Джоли и Джастина Теру было уже несколько романтических свиданий.
В августе этого года знаменитости встретились в одном из нью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Во время беседы о работе Анджелина и Джастин прониклись симпатией друг к другу.
Оказалось, у звезд много общего. Друзья Джоли и Теру утверждают, что артисты испытывают друг к другу нежные чувства.
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