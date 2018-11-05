Оскандалившийся Малахов проводит время с чужими женами в отеле

Телеведущий Андрей Малахов по-прежнему отдыхает в курортном немецком городе Баден-Баден. Подробности личной жизни шоумена вызвали бурную реакцию общественности, поэтому, судя по всему, он решил подлить масла в огонь.

прочитано 1074 раза