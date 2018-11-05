Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание

Недавно Михаил Ефремов разочаровал русскоязычных поклонников своего творчества. Он нелестно отозвался о родной стране во время гастрольного тура по Украине. Поведение артиста вызвало бурную реакцию у весомой части народа.



На резонансную тему порассуждал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, этот инцидент не должен остаться без внимания. Эксперты предложил предпринять серьезные меры.

"Отгремелигастроли Михаила Ефремова по Украине. Начались они с его скандального интервью на украинском радио, но и их продолжение у меня вызвало массу вопросов. Нет, конечно на концертах он читал привычные тексты, которые можно было услышать и в Москве, хотя некоторые вставки на злобу дня были написаны безусловно именно для Украины", – начал Манукян. Собеседник "Дни.ру" объяснил, что когда артист едет в агрессивно настроенную по отношению к России страну и начинает критиковать родину, то это выглядит дико.

Эксперт уточнил, что это выглядят откровенным издевательством над соотечественниками в угоду украинскому зрителю и возможно даже украинскому правительству. "Для меня, к примеру, было бы дикостью если бы тот же Андрей Данилко приехал в Россию с концертами и начал бы издеваться над Украиной и над украинскими гражданами в своих шуточных номерах. Есть эта тонкая грань, видимо Ефремов ее понять не в силах", – отметил Манукян.

Кроме того, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме задался вопросом, не является ли этот факт основанием для лишения Михаила Ефремова звания "заслуженного артиста России"? "Мне кажется, что это уже пора сделать. Нет, я конечно понимаю, что на данный момент эта процедура в законодательстве не прописана, но может быть пришло время это сделать? Возможно появились для этого основания? В этом случае любые российские артисты будут знать, если ты заслуженный или народный, то веди себя за рубежом достойно и не издевайся над собственной страной и ее людьми в своих публичных выступлениях, иначе получишь заслуженные санкции", – резюмировал он.