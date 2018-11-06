Шнуров посвятил стих попавшей в скандал чиновнице
Огромную волну возмущения вызвал ответ директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на вопрос о финансировании детских проектов. "На сегодняшний день почему-то у молодежи складывается такое понимание, что государство вам все должно", – удивилась она.
По словам Глацких, ответственность за ребенка несут только родители. "Государство их не просило вас рожать", – подчеркнула чиновница.
Скандал быстро перешел с регионального уровня на федеральный. Не обошли его вниманием и звезды. Лидер группы "Ленинград" посвятил Глацких стихотворение. Певец поблагодарил ее за предельную откровенность:
"То пот течет или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну наконец-то все как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно – и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все – я, ты, мой сын и ваша дочка -
Мы ни к чему вообще-то родились,
Но в этом виноваты наши предки.
Так неожиданно. А как? Сюрприз же.
Мой комментарий точный, а не едкий:
Без нас бы государству было *** (лучше. – Прим. ред.).
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации, сообщает Ura.ru. В Госдуме уральскую чиновницу раскритиковали, отметив, что ее слова не только циничны, но и противоречат демографической стратегии, направленной на поддержку детей и молодежи. Ольга Глацких срочно ушла в отпуск.
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