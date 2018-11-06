Арбенина проболталась о появлении третьего ребенка

На стадионе "Ночные снайперы" прежде не играли, но по случаю 25-летия коллектива решили попробовать покорить огромный дворец спорта "Олимпийский". Получилось лаконично, мощно, емко, креативно и стильно. Корреспондент "Дни.ру" побывал на историческом выступлении.



27 миллионов рублей, несколько тонн света и звука, уникальные авторские декорации, привезенный из Брюсселя "летающий" мост, пятиметровые вращающиеся вентиляторы, год подготовки – усилия и вложения оправдались. 32 бронебойных хита "стреляли" в людские сердца и души на протяжении трех часов. Диана Арбенина доказала, что на сегодняшний день в русском женском роке она номер один. И "первую четверть" певица сдала на отлично.

"Жив ли рок-н-ролл? Посмотрите на меня! – заявила Арбенина. – Пока я буду писать песни, рок-н-ролл в нашей стране будет жить – это абсолютно точно. Хотя я, конечно, и подумать не могла, что "Снайперы", игравшие когда-то по подъездам, столько продержатся в обойме и будут собирать стадионы".

Перед выступлением она пообщалась с корреспондентом "Дни.ру" и сделала несколько откровенных признаний. "Для меня это первый подобный опыт – мы никогда не играли на стадионе, – улыбнулась Диана. – Я очень старалась перед этим выступлением не осипнуть, не охрипнуть, не сломать ногу. Всем известно, что спортсмены перед важными стартами теряют в иммунитете. Вот и я, зная это, постаралась максимально себя поберечь".

Перед любым выходом на сцену артистка проходит своеобразный ритуал: минут десять молчит, настраивается, потом обнимается с музыкантами – и в бой. В этот раз поддержать ее пришли многие коллеги – от Григория Лепса и Светланы Сургановой на сцене до Шуры из "Би-2" в зале. "Много лет назад Шура (кстати, он, как и Светлана, родом из Белоруссии. – Прим. ред.) звал меня замуж, но я почему-то отказалась, – сообщила Арбенина. – Он наглец, конечно, но талантливый! Люблю его за то, что постоянно провоцирует".

Дети Дианы – восьмилетние Тема и Марта – тоже участвовали в историческом концерте. Правда, певица категорически против, чтобы они шли по ее стопам и становились музыкантами. "Музыка шарашит по нервам, это очень тяжело, – пояснила Арбенина. – Хочу, чтобы сын стал доктором, а дочь – архитектором".

А вот звездные наследники так далеко не загадывают. Для начала они хотят… братика! Мол, чтобы было с кем играть в футбол. "Я непременно заведу третьего ребенка, – призналась Диана. – Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика от полугода до года".