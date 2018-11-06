Монеточка спела на украинском
Монеточка спела некоторые свои композиции на украинском языке, что очень порадовало слушателей. Многие из них признались, что в тот момент в зале было "атмосферно и душевно". Концерт в киевском клубе Atlas прошел при полном аншлаге, передает Пятый канал.
Позднее молодая исполнительница похвасталась сладостями, которые купила в украинской столице. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором упаковывает все конфеты в один чемодан.
Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram
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