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Шоу-бизнес

Испуганная Высоцкая наставила синяков Домогарову

Юлия Высоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak
Юлия Высоцкая дала интервью Вячеславу Манучарову в его авторской передаче. Популярная актриса рассказала о личной жизни и о том, почему регулярно ставит синяки коллеге, актеру Александру Домогарову.
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По признанию Юлии Высоцкой, для нее способ существования – преодоление. "Моя зона комфорта – одиночество, хорошие книжки, очень мало близких людей и в принципе такая изоляция. При этом я получаю удовольствие от театра, от работы вообще, но для того, чтобы я начала получать удовольствие, первый шаг – мне всегда страшно. Всегда – и на сцене, и перед выходом на сцену, каждый раз..." – пояснила Высоцкая.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Актриса рассказала, что перед началом спектакля "Три сестры", где играет вместе с Александром Домогаровым, она так боится, что хватает его за запястья и оставляет синяки. "Я так хватаю его всегда. Так страшно! Ну почему так страшно?" – задала риторический вопрос Высоцкая.

К слову, автором этой постановки является ее муж, режиссер Андрей Кончаловский. По словам Юлии, за годы брака они настолько хорошо узнали друг друга, что у них крайне редко возникают конфликтные ситуации, а если и бывают, то они умеют остудить пыл друг друга. "Крайне редко машу шашкой. Я нахожу более изощренные, убедительные способы влияния. И потом – он никогда не доводит ситуацию до того, чтобы махать шашкой", – рассказала артистка.

Высоцкая сравнила супруга с соленой карамелью, от которой "невозможно оторваться". "Быть женой, быть мужем, вообще жить с другим человеком это большая ответственность. Это труд. Это работа. Для того, чтобы это развивалось куда-то, чтобы это не умирало..." – высказала мнение Высоцкая. Это правило относится и к другим близким людям.

После того, как в ее жизни случилась трагедия (дочь Маша попала в автокатастрофу и впала в кому), актриса старается не делиться с общественностью подробностями частной жизни, хотя и ведет свой аккаунт в соцсети Instagram. Высоцкая отметила, что стала не такой открытой, какой была раньше. "Счастьем можно делиться, и от этого у тебя меньше его не станет", – убеждена Юлия.

"Я гораздо спокойнее, свободнее плыву по течению. Мне кажется, что человек, когда он перестает сопротивляться, когда он начинает быть свободнее, тогда он по-настоящему строит жизнь", – отметила актриса. "Мне очень хорошо, кстати, Никита Сергеевич однажды сказал, а его научила их потрясающая мама Наталья Петровна Кончаловская. Она сказала: "Не спрашивай, почему. Спрашивай, зачем. Иногда у меня получается спрашивать, зачем, иногда нет. Иногда все равно спрашиваю, почему..." – призналась Высоцкая.

Автор: Наталья Аряева6 ноября 2018, 11:33
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