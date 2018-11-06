Беременная Порошина сбежала из России

Российская актриса Мария Порошина отправилась отдыхать на Кипр, чтобы набраться сил перед рождением пятого ребенка. Пляжные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

В последнее время актриса много работает: принимает участие в различных телепроектах, снимается в фотосессиях для журналов. Однако сейчас Порошина решила разгрузить свой напряженный график и отправилась на остров Кипр. В качестве подписи к одному из снимков с отдыха она выбрала название романа французской писательницы Франсуазы Саган "Немного солнца в холодной воде", которое было позаимствовано из стихотворения поэта Поля Элюара: "И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю./ И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде".

Имя отца будущего ребенка актриса пока держит в секрете. Недавно Мария Порошина официально оформила развод с актером Ильей Древновым, с которым прожила 17 лет. Вполне возможно, что она поехала отдыхать к новому возлюбленному. Мария рассказала, что он живет за пределами России.



Актриса также призналась, что ей тяжело жить без мужской поддержки. "Мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения, но уверена, что все сделала правильно", – поделилась Порошина.

Напомним, что у Марии есть четверо дочерей. Первый ребенок родился в гражданском браке с Гошей Куценко. Остальные дети появились в браке с Ильей Древновым.