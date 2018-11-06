Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть

Когда рублевская дива и певица Алена Кравец согласилась участвовать в программе "Пусть говорят" на Первом канале, то и подумать не могла, чем это обернется. О случившемся она со слезами на глазах рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"С Анной Калашниковой мы никогда не были близкими подругами, – рассказала Алена. – А тут вдруг оказались в одной гримерной. Обычно я не оставляю свою сумочку, но тут вышла без нее буквально на пару минут в дамскую комнату. Когда вернулась и открыла сумку, чтобы взять телефон, обнаружила в ней магический подклад".

В конверте, который нашла Кравец, были земля и перья. "Я тут же закричала: "Что это за ужас?!" Но Аня и плечом не повела, хотя, кроме нее, в гримерной никого не было!" – разрыдалась шокированная Кравец.

Позже экстрасенс сказал Алене, что так делается приворот на смерть. Берется земля с кладбища, туда добавляются перья мертвых птиц, и все это "сокровище" подкладывается жертве – под дверной коврик, в сумочку или карман. Считается, что так человек впитывает негативную энергию. Именно по этой причине все религии мира запрещают что-либо брать домой с кладбища, а вещи, в которых умер человек, принято сжигать.

"Слава богу, у меня есть мощная энергетическая защита, – заверила Кравец. – Мне ее ставят каждый год, потому что я человек публичный. От недобрых взглядов, завистников и врагов надо ставить "щиты", которые отбивают негатив. Но я не знаю, зачем Анечке понадобилось меня изводить и сживать со свету. Может, она завидует моему успеху – я востребована на телевидении, скоро выпущу дебютный диск. Может, она просто положила глаз на моего мужа – помню, как она строила ему глазки на одном из модных показов".