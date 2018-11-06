"Его уже не будет": Муцениеце оборвали телефон из-за Прилучного

Агата Муцениеце прокомментировала пересуды о том, почему не поздравила супруга, популярного актера Павла Прилучного с днем рождения в социальной сети. Актриса призналась, что ее "задолбали" этим вопросом.

Накануне, 5 ноября, Павел Прилучный отметил свой 31-й день рождения. Многие поклонники ожидали увидеть поздравление от его супруги, популярной актрисы Агаты Муцениеце, на ее страничке в социальной сети Instagram. Однако по какой-то причине она этого не сделала, что немедленно породило различные догадки у поклонников актерской четы.

В итоге на следующий день Муцениеце решила ответить фанатам. Она опубликовала фотографию вчерашнего именинника и написала: "Прилучный! Ты ужасный! Не было поста на твой ДР.. и меня все задолбали вопросом: "А где пост Паше?" Его уже не будет) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Однако актриса все же поздравила мужа с прошедшим днем рождения. "Дело-то, не в посте! Но, у меня, как на Новый Год! Телефон не умолкает! И с каких пор? Твой ДР, как Новый Год?... В нашем мире, не придумали слов, чтоб описать нас, и то, что между нами творится.. и это бесконечность.. и видимо реально, твое ДР = мое ДР.. я люблю твою душу – и это главное! ♥️ Просто будь! Будь жив, будь счастлив, И я буду счастлива, от одной твоей ухмылочки.. или улыбки! 🤘🏻Ты – вселенная! ❤️Все остальное, не важно! ❤️", – обратилась к Прилучному Муцениеце.

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. "Счастья вашей семье!!!", "Вы очень классные! С ДР Вас!!! Берегите свое счастье!))", "Павлуша с ДР тебя !!! Пусть все будет хорошо!!!))))", "Ой люди вам не угодишь 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ то пост напиши, то почему ошибки 🙄 будьте добрее и жизнь вам улыбнется @agataagata Вы с @bugevuge прекрасная пара ☺️ берегите друг друга и еще раз, Павла, с Днем Рождения 🤗🤗🤗🤗 ", "Оооооооочень...... миллион здоровья тебе", – рассыпались в комплиментах и поздравлениях фанаты.