Резко похудевшая Стриженова оказалась в клинике

Екатерина Стриженова объявила войну лишним килограммам. Соблюдать строгий режим телеведущей помогают врачи клиники в Карелии, куда актриса отправилась вместе с супругом.

Екатерина Стриженова около года безуспешно пытается скрыть раздавшуюся фигуру под широкими нарядами. Но зорких поклонников не обманешь. Они заметили, что 50-летняя телеведущая, всегда выглядевшая стройной и подтянутой, проигрывает борьбу с лишним весом.

Екатерина набралась решимости и объявила килограммам войну. Еще месяц назад она приступила к интенсивным тренировкам и потеряла 4 килограмма 200 граммов. Помог ей в этом, как признавалась Стриженова, и особый режим питания.

Но на этом звезда не остановилась. В сопровождении супруга Александра Екатерина уехала в Карелию, где поселилась в популярной среди звезд российского шоу-бизнеса детокс-клинике. И, как заметили подписчики, это явно пошло ей на пользу.

"Мы в Карелии! Время остановилось… Давно вы просто гуляли по лесу, просто дышали, просто разговаривали, держась за руки?" - пишет Стриженова в Instagram.

Супруг поддерживает Екатерину, придерживаясь того же режима, что и она. Пара правильно питается, занимается спортом и проходит оздоровительные процедуры. Как пишет Екатерина, это поможет ей снова стать стройной и поправить здоровье. Кроме того, это прекрасная возможность побыть наедине с любимым мужем, пишет Teleprogramma.pro.