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Cобчак после изгнания бесов разразилась матом

Ксения Cобчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак отметила день своего рождения на озере Балатон в Венгрии. Телеведущая поделилась с подписчиками фото и видео с праздника – а заодно рассказала, как в детстве из нее изгоняли бесов.
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Отметив свое 37-летие, Ксения Собчак призадумалась. "А что если бы мне было вновь 18 и я могла бы как-то иначе испоганить свою жизнь?" – задалась вопросом телеведущая в своем микроблоге в Instagram.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ксения Анатольевна призналась, что в итоге этих размышлений у нее появилась масса новых идей. И, как надеется Собчак, пара десятков лет на то, чтобы все же реализовать самые смелые задумки.

Телеведущая вспомнила, как ее мать привозила из Тувы настоящего шамана – специально, чтобы изгнать дьявола из маленькой Ксении. Причину, по которой родительнице пришлось прибегнуть к столь  радикальным мерам, светская львица не назвала. Однако отметила, что Александр Мамут посоветовал маме "оставить демонов Ксении в покое" – поскольку их все любят.

Собчак поблагодарила своих близких и друзей, которые принимают ее такой, какая она есть, – и подарили ей праздник на Балатоне. "На днюхе графа Дракулы вампиры так *********** (напились. – Прим. ред.), что поехали встречать рассвет", – написала Ксения.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Автор: Андрей Евлампиев6 ноября 2018, 16:33
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