Собутыльница оскорбила отвернувшуюся от стакана Волочкову

Балерина, объявившая себя "чеченкой", ведет здоровый образ жизни. Только почему-то поклонники уверены в обратном и считают, что Настя не прочь залить глаза.

Из-за скандально-негативного имиджа, который в последние годы, в том числе и стараниями прессы, сложился у балерины, многие в общении с ней допускают панибратство. А балерина этого ой как не любит! Недавно произошел показательный случай.

"Во время отпуска на Кипре я загорала на пирсе и уснула, – жалуется Волочкова. – Спустя время меня разбудила какая-то девушка, стала снимать на телефон и предлагать пойти с ней выпить". Балерина от стакана пойла, конечно, отказалась. Но вероятная собутыльница не поняла, как можно не хотеть пить.

"Пришлось уплыть от нее в море, но она последовала за мной и, пытаясь догнать, оскорбляла последними словами, – плачет Настя. – Ответила, что ее крики слышит только моя попа. Отстала..."

Подобные случаи очень огорчают звезду. "Не хочу, чтобы дочь Ариадна когда-нибудь узнала, что я много плачу из-за разочарования в людях, – цитирует Волочкову StarHit. – Но из-за того что мы живем в одном доме, Ариша, конечно, часто видит мои слезы".

Ранее на странице балерины в социальной сети появилось фото, на котором Волочкова запечатлена отдыхающей в бане, причем на одном снимке – абсолютно без одежды. "Я теперь чеченка..." – пояснила Настя ошарашенным подписчикам. "Анастасия, вас прямо кидает из стороны в сторону, то голой на весь мир, то помолюсь... Вы уж определитесь, кто вы – православная христианка или...", – написала в ответ одна из поклонниц.