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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года

Фото: Дни.ру
Первый рабочий день выдался богатым на громкие заявления знаменитостей и скандалы, связанные с отечественной сценой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года. 
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Потерявшая любимого Кудрявцева грязно выругалась 

Лера Кудрявцева вся на нервах. Дело в том, что популярная телеведущая потеряла любимого кота. Кудрявцева сходила на хоккейный матч, где за команду "Динамо" играл ее молодой супруг Игорь Макаров. А когда влюбленные вернулись домой, выяснилось, что их кот Фофан сбежал. 

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com

Животное выскочило на улицу через дыру в заборе. Пока поиски пушистика не увенчались успехом.

Друг назвал неожиданную причину смерти Караченцова

Композитор Владимир Быстряков, который дружил с Николаем Караченцовым более 30 лет, назвал свою версию смерти актера. "Ему в Китае вводили стволовые клетки. Были надежды на улучшение. Но оказалось, что у него начала распадаться раковая опухоль, и, поскольку удалить ее было уже невозможно, пошла интоксикация организма", – заявил артист.

Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com

По мнению композитора, именно стволовые клетки добили Караченцова. Отметим, что о вреде введения стволовых клеток в научном сообществе спорят давно. Якобы причина смертей многих известных людей связана с терапией эмбриональными стволовыми клетками. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.

Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером

Певица Рита Дакота отправилась на Бали, где записывает клип на новую музыкальную композицию. Еще артистка впервые сыграла в гольф, а компанию ей составил миллионер Александр Росляков.

Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: www.globallookpress.com

На протяжении нескольких лет Росляков с семьей живет на индонезийском острове, он дружен с многими представителями отечественного шоу-бизнеса. На вопросы подписчиков о Рослякове Дакота ответила расплывчато, назвав его "чудесным другом, человичищем и душой".

Обманутая Максакова капитулировала перед молодым мужем 

Мария Максакова отозвала иск, в котором оспаривала сделку по продаже своей элитной квартиры. Как отметила ее адвокат, оперная дива приняла такое решение добровольно.

Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com

Она верит в непричастность к квартирной махинации своего избранника, который взялся продать ее московскую квартиру, чтобы на вырученные деньги артистка могла приобрести жилье в Киеве. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру". 

Беременная Порошина сбежала из России

Российская актриса Мария Порошина отправилась отдыхать на Кипр, чтобы набраться сил перед рождением пятого ребенка. Пляжные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мария Порошина. Фото: www.globallookpress.com

В последнее время актриса много работает: принимает участие в различных телепроектах, снимается в фотосессиях для журналов. Однако сейчас Порошина решила разгрузить свой напряженный график.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.

6 ноября 2018, 17:56

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