Валерия показала взрослого красавца-сына
Младший сын Валерии пошел по стопам матери. Он талантливый пианист, лауреат нескольких международных конкурсов. А теперь развивает новый бизнес – так что у Валерии появился еще один повод гордиться наследником.
"Как же я горжусь своими детьми! Сегодня Арсений запустил свой авторский курс "Как научиться играть любую песню на фортепиано с нуля за пять уроков?" – написала певица в Instagram.
Валерия без стеснения разрекламировала начинание Арсения - добавив, что лучшим ученикам начинающий педагог вручит ценные призы: смартфон, планшет и беспроводные наушники.
Это уже не первый проект молодого человека. В прошлом году он открыл ресторан в центре Москвы, который назвал "Бомонд Лаунж". Десять миллионов рублей на заведение он потратил из денег, заработанных на концертах.
У Валерии трое детей. Арсений Шульгин – младший сын Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом же союзе у певицы в 1993 году родилась дочь Анна, а в 1994-м – сын Артемий. Старший сын живет в Швейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна – певица и телеведущая. С 2004-го Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.
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