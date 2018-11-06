"Богатая вдова": Степаненко ждет скорой смерти Петросяна

До конца года семейным отношениям Елены Степаненко и Евгения Петросяна должен быть положен официальный конец. Но теперь артистка вдруг стала затягивать судебные дела, саботировать слушания. Хотя сама же эту мутную историю с разводом и затеяла.

"Она планировала максимально затянуть бракоразводный процесс, – пояснил представляющий интересы Петросяна адвокат Сергей Жорин. – Потому что пока она жена Петросяна, кроме супружеской доли, еще и имеет право на свою часть, если Петросян уйдет из жизни. А как только их разведут, ее наследственная доля улетучивается. Поэтому она и хотела максимально затянуть".

По всей видимости, юмористка ждет, пока ее муж отправится на тот свет. Тогда она станет богатой вдовой и единолично завладеет всем добром, ориентировочная стоимость которого превышает полтора миллиарда рублей. В числе совместно нажитого артистами имущества – дачи, машины, антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов.

Но самая главная ценность – квартира, площадью 516 квадратных метров, недалеко от Кремля. Степаненко не раз твердила, что хотела бы оставить ее, чтобы сделать музей Евгения Петросяна. Правда, от Петросяна там только библиотека, в которой хранятся сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко. Большую же часть квартиры занимает SPA-центр Степаненко. Вряд ли он представляет музейную ценность...

"Никто не понимает, зачем Степаненко столько денег. Зачем тратить свои годы жизни, терять честь, достоинство, время, нервы, чтобы получить на какую-то сумму больше, учитывая, что если даже поровну поделить, ей хватит до конца своих дней. Но она бьется не на жизнь, а на смерть", – цитирует Жорина "КП".

