Звезда "Отчаянных домохозяек" довела до тошноты дряблым телом

53-летняя актриса Тери Хэтчер приняла участие в марафонском забеге. Активность разменявшей шестой десяток звезды "Отчаянных домохозяек" поклонников сериала порадовала. А вот ее внешний вид фанатов сильно разочаровал.

Тери Хэтчер не помешали бы силовые тренировки. К такому заключению пришли поклонники "Отчаянных домохозяек", болевшие за свою любимицу в минувшие выходные. Актриса участвовала в марафонском забеге.

Как заметили зрители, фигура звезды оставляет желать лучшего. Тери все еще стройна – но все заметили обвисшие руки, неровные бедра и увядшую грудь. Впрочем, не только внешний вид, но и карьера Хэтчер давно прошли свой пик. Героиня "Отчаянных домохозяек" Сьюзан, которую играла Тери, полюбилась поклонникам за свою непосредственность и оптимизм. Но, как выяснилось, в реальности таких качеств у актрисы не наблюдается. Остальные участники съемок позже признавались, что с трудом терпели ее тяжелый характер.

Из-за характера или по другим причинам, но сниматься после "Отчаянных домохозяек" Тери не приглашали. За все эти годы ей достались лишь пара эпизодических ролей и участие в озвучивании нескольких мультфильмов, пишет Woman's Day.

Фигура Тери не так давно на красной дорожке выглядела гораздо лучше. Но тогда она допустила другой промах – перестаралась с пластикой и уколами красоты. Некогда большие глаза актрисы сузились от неудачной подтяжки, морщинки никуда не пропали, а наоборот появились в большом количестве. Более всего пострадали шея и подбородок, которые и вовсе собрались в складки.