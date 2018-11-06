Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой

Мечта Юлии Ефременковой исполнилась – она купила квартиру. Бывшая участница, а ныне ведущая телепроекта "Дом-2" поделилась радостью с подписчиками.

Юлия давно мечтала о собственном жилье. О том, что теперь это стало реальностью, 31-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" рассказала поклонникам в Instagram.

"Еще одна моя мечта сбылась, наконец -то у нас появилась своя квартира, я так долго об этом мечтала, теперь впереди ремонт ну и конечно переезд (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Юлия.

На проект "Дом-2" девушка пришла в качестве участницы. Она строила отношения с Сергеем Кучеровым, их считали идеальной парой. Однако до свадьбы дело так и не дошло – весной этого года влюбленные расстались. Теперь Юлия – телеведущая, она не обращает внимания на мужчин и с головой ушла в работу. С Сергеем же поддерживает дружеские отношения, пишет Teleprogramma.pro.

Известие о новом жилье вызвало споры среди подписчиков Юлии – они пытались понять, с кем же будет жить телеведущая в этой квартире. Однако позже фанаты вспомнили, что девушка искала апартаменты для себя и матери, которую недавно перевезла из Краснодара в Москву.

Квартира площадью 45 квадратных метров расположена в городе Одинцово. Поскольку ведущей часто приходится работать на Сейшелах, ремонт займет немало времени.

