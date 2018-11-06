Участник "Дома-2" избил любовницу во время секса
Ночь в отеле с Артемом Лена назвала лучшей в своей жизни. Она призналась, что Сорокин – первый мужчина, которому удалось довести ее до оргазма. В то же время, девушку пугают садистские замашки возлюбленного. Она хрупкая девушка, которой хочется тепла и ласки.
"Сегодня ночью он очень больно ударил меня. Я хочу больше нежности. Когда я сказала ему об этом, он согласился, что был слишком груб", – рассказала Баранова.
В остальном же отношения с Артемом Лену устраивают. Она надеется, что их любовь навсегда – девушка чувствует, что привыкает к партнеру. "Жаль только, что моя мама против наших отношений. Она говорит, что меня здесь имеют. Думаю, она просто переживает", – рассказала Баранова в беседе с Dom2Life.ru.
По словам Лены, когда они ехали в отель, у нее не было в мыслях переспать с Сорокой – она не так воспитана. Ничего бы не произошло, если бы Артем не потащил ее в номер, уверена девушка. Хотя Лена и признает: вполне возможно, сыграл роль и тот факт, что у нее давно не было мужчины.
Зрители замечают, что отношения Лены и Артема развиваются с бешеной скоростью. Они не скрывают свою страсть и ведут себя перед камерами очень раскованно. В частности, в недавнем эфире Баранова сначала танцевала под песню Сороки, а после набросилась на него и начала страстно целовать.
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