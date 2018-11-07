Раскрыто секретное оружие Питта против грязных интриг Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к очередной битве за опеку над детьми. Возможно, она окажется решающей, поэтому голливудский актер готов применить припрятанный в рукаве козырь.

Уже несколько лет длится бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. Камень преткновения – опека над шестью детьми. Дело в том, что голливудская дива стремится завладеть ею целиком, а известный актер стоит на том, чтобы поделить опеку пополам.

Казалось, что скоро тяжба закончится, ведь летом суд постановил: дело об опеке должно быть завершено к концу этого года. Однако недавно появилась информация, что актеры продлили соглашение с частным судьей Джоном Одеркерком до июня 2019-го.

Ходят слухи, что Анджелина специально затягивает процесс. Якобы она то и дело озвучивает новые жалобы и заявления в адрес Брэда, когда, казалось бы, все решено, и дело можно благополучно закрыть. К примеру, недавно актриса заявила, что артист не платит алименты на детей, поэтому не может претендовать на опеку.

Однако Питт сумел оправдаться, предоставив бумаги о том, что с сентября 2016 года перевел 1,3 миллиона долларов на детей и еще восемь миллионов – на покупку дома. Следующее заседание запланировано на 4 декабря. Несмотря на то что его расценивают как предварительное, эксперты и близкие к актерам люди убеждены, что оно станет решающим.

Говорят, Питт намерен применить секретное оружие против строящей ему козни Джоли. Голливудский актер еще раз докажет, что трезв как стеклышко с тех пор, как расстался с артисткой. А еще, если она будет интриговать дальше, призовет на заседание суда детей.

"Дети могут свидетельствовать в предстоящем судебном разбирательстве, хотя в иных обстоятельствах Брэд на такое не пошел бы. Но это его дети, и он намерен биться за них до конца!" – цитирует близкий к актеру источник Radar Online.