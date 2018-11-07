Маленькие дети Пугачевой объявили об отъезде

Алла Пугачева опубликовала видеозаписи содержательных бесед со своими пятилетними детьми Гарри и Елизаветой. Ребята сообщили, что на зиму намерены уехать.

Пока юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин гастролирует по Америке, Алла Пугачева забрала у него эстафетную палочку и теперь выкладывает видео с их детьми – сыном Гарри и дочерью Елизаветой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Пугачева опубликовала ролики, где беседует с ребятами.

В одном видео Гарри объявил, что ест бутерброд с колбасой, и продемонстрировал закуску. В свою очередь Елизавета показала, что кушает йогурт, и сообщила, что, как и мама, любит халву и конфеты определенной марки. Гарри не полез за словом в карман и рассказал, какие еще конфеты любит Примадонна (и он тоже). "Семейная "Вкусовщина"🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Пугачева.

В другом ролике Гарри заявил, что на зиму намерен уехать, и уточнил – к папе. А потом быстро добавил, что и к маме. Елизавета с серьезным видом сообщила, что тоже уедет, но только "дальше, и одна". "Пока самолетики игрушечные, Слава Богу. Далеко не улетят✈️", – заключила Алла Борисовна.

Многочисленные подписчики пришли в умиление от видеозаписей. "Самое дорогое богатство это дети, они замечательны", "Здоровья и счастья всей семье!", "Чудесные детки!", "Лапочки, такие классные", "Грустно когда понимаешь что дети вырастут и улетят... материнская тоска. Я плачу", "Самое "сладкое время", "Чуды чудные", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.