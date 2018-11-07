Украинку Повалий благословили в Кремле иконой

Выступление украинской певицы на главной сцене России произвело фурор. Поклонники считают, что это была одна из лучших концертных программ года. А на родине артистки нашлись и недоброжелатели, осудившие певицу. Бог им судья. Тем более что у красавицы Таисии теперь есть мощный оберег от злых людей.

Под занавес концерта Клуб православных меценатов преподнес Таисии мерную икону с изображением ее небесной покровительницы – Таисии Египетской Фиваидской. Не передать словами радость певицы от такого подарка! С трепетом и благодарностью она приняла икону со своей небесной заступницей.

"В своем творчестве Таисия Николаевна неизменно обращается к вопросам веры и смысла жизни человека, – рассказал "Дни.ру" даритель иконы. – А мерная икона с древнейших времен является своего рода компасом в духовной и социальной жизни человека. Удивительная красота этой традиции заключается в том, что при рождении ребенка его рост измеряли и вырезали доску для иконы небесного покровителя такой же высоты. Человек мог в любое мгновение своего взросления понять, насколько его физический рост соотносится с духовным развитием. Здесь в одном образе пересекались зримо два мира – невидимый духовный и видимый физический. У любимой многими людьми певицы мы видим гармонию духовной и зримой красоты. Это и побудило нас выразить свое уважение к ней таким необычным подарком".

Напомним, что в кремлевском концерте певица целый блок посвятила песням на украинском языке, исполнив "Ой, у вишневому саду", "Цвiте терен" и "Червона рута". "Ты стала амбассадором (послом. – Прим. ред.) любви, дружбы, красоты и музыки, – обратился к артистке Филипп Киркоров. – Я не могу себе представить, чтобы сегодня во дворце спорта "Украина" звучали песни на русском языке, а ты представила целый блок на украинской мове на главной сцене России".