Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке

Максим Галкин гастролирует по США. Однако об оставленной в России семье не забывает. Так, шоумен регулярно получает видеоотчеты о том, как занимаются его пятилетние дети Гарри и Лиза.

Двойняшки Гарри и Лиза занимаются на дому. В частности, им дает уроки французского языка репетитор. Достижениями наследников Максим Галкин регулярно делится с подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Причем делает это, даже находясь на расстоянии в несколько тысяч километров.

Так, популярный телеведущий опубликовал видео, сделанное во время занятий Лизы французским языком. Пятилетняя девочка аккуратно пишет в рабочей тетради, причем беседа с педагогом происходит на иностранном. Чтобы поклонникам было понятно, о чем речь, Максим Галкин любезно сопроводил видео субтитрами.

Правда, шоумен допустил ошибку, которую, к своей чести, признал. "Лиза пишет по-французски – репортаж для папы 😍 Единственное, я опростоволосился – оттитровал фразу, которую пишет Лиза, почему-то переведя ее с испанского, так как весь день общался на испанском здесь, на юге США, конечно же, это по-испански "вышло солнце", а по-французски "он испачкал пол" 😍 ", – написал Максим Галкин.

Многочисленные подписчики, несмотря на конфуз шоумена, пришли в восторг от артистичности и непосредственности Лизы. "У отличных родителей, супер разумные детки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я обожаю эту куклочку", "Какая прелесть!!!", "Бесподобная", "Чудо чудное! Без ума от этих детенышей! Храни вашу семью господь!", "Такая старательная), тьфу,тьфу. Молодец", "Это просто фантастика а ведь она еще в школу не ходит..а уже пишет да так красиво по французки", "Просто радость 🌸 Смотреть, не насмотреться", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.