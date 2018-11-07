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Бузова взяла в оборот попавшего в "Дом-2" Маликова

Дмитрий Маликов и Ольга Бузова. Фото: Пресс-служба
8 ноября на YouTube-канале ТНТ состоится премьера клипа Ольги Бузовой и Вити АК47 на песню "На Доме-2" ("Лоvа Лоvа"). Одну из ролей там исполнил певец Дмитрий Маликов.
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В элегантном костюме музыкант и композитор в начале видео проходит под руку с Ольгой Бузовой, исполняя роль ее спутника. "В клипе у меня была совсем эпизодическая роль, и я согласился, потому что с уважением отношусь к ТНТ и ко всем участникам процесса, – пояснил артист. – И эта эпизодическая роль – заехать на час и попасть в эту атмосферу "Дома-2" – было интересно. Впечатления остались самые положительные и от Оли, и от Вити".

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"Не знаю, каким будет клип, о чем, – улыбается Дмитрий. – Я был в роли вполне себе пристойной и прикольной. Поэтому интересно, что получится. Конечно, эта информация вызвала сразу бурю страстей, интереса, негодования и обожания, и это говорит о том, что все, кто задействован в съемках, вызывает интерес сам по себе. Я думаю, что этот клип выстрелит и понравится молодежи. А я там – в целях приобретения еще одного жизненного опыта".

"Похоже, Дмитрию Маликову долгие годы прозябания надоели и он решил, что пора ему вернуться в российский шоу-бизнес. Но как это сделать? Да нет ничего проще! Его шуточки в Twitter народу уже приелись, да и время от времени они уже не на грани, а за гранью фола. До этого Маликов с блогером Хованским в дуэтном клипе успел засветиться, за что получил в свою сторону массу негатива. Но о нем все говорят – значит, цель достигнута. Вот он и решил повторить свой эксперимент на Бузовой", – рассказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. 

Автор: Иван Губкин7 ноября 2018, 15:16
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