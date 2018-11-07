Звезды российского шоу-бизнеса, кажется, не могут прожить ни дня без скандалов, интриг и громких заявлений. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 ноября 2018 года.



Гогена Солнцева лишают старушки-жены

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в своем Instagram скриншот петиции, призывающей принудительно расторгнуть его брак с Екатериной Терешкович. Автор воззвания также настаивает, что неравные браки должны быть запрещены на законодательном уровне.

Пока петицию подписали пять человек, а прокомментировали только две женщины. Одна считает, что Солнцев слишком хорош для уже немолодой супруги, а вторая мечтает, чтобы 37-летний шоумен сам женился на ней. Реакцию самого Гогена можно прочитать в новостях шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Больничные снимки мертвого Караченцова попали в прессу

Появившиеся в прессе фотографии Караченцова перед смертью и сразу после кончины шокировали многих цинизмом и откровенностью. Журнал "Тайны звезд" представил подборку подобных "эксклюзивных" кадров.

На них запечатлен актер, находящийся в коме и подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Также есть снимок, на котором видно, как супруга Людмила Поргина и невестка Ирина пытаются поднять актера. На самом жутком кадре – мертвый Николай Петрович, которому еще не успели закрыть глаза. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.

После страшной болезни изменившаяся дочь Андрея Кончаловского вышла в свет

На шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1" появилась дочь Андрея Кончаловского Дарья. Она родилась от непродолжительной связи режиссера с актрисой Ириной Бразговкой.

В младенчестве у девочки обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. "Даша оказалась больна какой-то внутриутробной инфекцией, очень серьезной, в результате которой была поражена печень", – сообщила Бразговка. Отец объявился лишь когда девочке было 17 лет. Читайте о жизни тайной семьи Кончаловского, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Маленькие дети Пугачевой объявили об отъезде

Алла Пугачева опубликовала видеозаписи содержательных бесед со своими пятилетними детьми Гарри и Елизаветой. Ребята сообщили, что на зиму намерены уехать.

Так, Гарри заявил, что намерен уехать к папе. А потом быстро добавил, что и к маме. Елизавета с серьезным видом сообщила, что тоже уедет, но только "дальше и одна". "Пока самолетики игрушечные, слава богу. Далеко не улетят", – заключила Алла Борисовна.

Нюша показала фото новорожденной дочки

Известная певица Нюша впервые стала мамой. Артистка родила чиновнику Игорю Сивову дочку. О радостном событии Анна Шурочкина, более известная как Нюша, сообщила в своем Instagram.

К посту певица прикрепила трогательный снимок. В кадре можно рассмотреть лишь крошечное ушко, к которому прикасаются новоиспеченные мама и папа, а также часть головки малютки.





ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.

