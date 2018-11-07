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Шоу-бизнес

Сценической карьере старой фонограммщицы Аллегровой пришел конец

Ирина Аллегрова. Фото: www.globallookpress.com
Концерты "императрицы" российской эстрады в городах Центрального Черноземья отменены. Певицу не услышали в Белгороде, Куске, Орле. Судя по тенденции, она больше никому не нужна. 
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В Белгороде программу "Моно" 66-летняя Аллегрова должна была представить еще в начале года. Но билеты тогда, как говорят, не были проданы даже на треть. В итоге выступление перенесли на осень на площадку меньшей вместимости, да и цены на билеты снизились. Но народ все равно не пошел. В итоге концерт не состоялся вовсе.

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Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Причины можно понять, почитав записи возмущенных поклонников на страницах в социальных сетях. "Во— первых‚ надо уважать своих поклонников и брать цветы на концертах самой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Во-вторых‚ такое хамское поведение по отношению к людям в зале еще поискать надо. Обидно за некоторых, которые или не вовремя прошли перед сценой или попросили "Императриц"у или "Угонщицу" спеть. Заткнет так‚ что стыдно даже мне. Ведь люди тебя любят и покупают билет и цветы!", "Ей плевать уже на все и всех – гусарский наряд уже сросся с ней, на вопросы фанатов на официальной странице так и не ответила... Решила еще денег срубить, да народ не идет, облом с туром", "Люди перестали на нее ходить, а за 500 тысяч, что предлагают организаторы, ехать она не хочет. Вон у Агутина и Варум всегда аншлаг и ни одной отмены. Потому что живьем работают, потому что честно, и потому что человеческое отношение к фото и цветам", – пишут фолловеры.

Поклонникам не нравится "гусарский" камзол певицы-пенсионерки, который она не снимает годами. Не нравится фонограмма – вживую ее пение мало кто слышал. Не нравится надменность, с которой Аллегрова относится к людям. Да и репертуар, который в последние годы выбирает артистка, очень среднего качества – не таких песен и образов от нее ждут. Вот и результат. Очевидно, сценической карьере певицы пришел конец. К тому же, как говорил Леонид Утесов, лучше уйти со сцены на год раньше, чем на день позже.

Автор: Иван Губкин7 ноября 2018, 21:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

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