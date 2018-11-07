Беременная Меган Маркл довела принца Гарри до нервного заболевания

Принц Гарри стремительно лысеет. От рыжей шевелюры герцога Сассекского скоро останутся лишь воспоминания.

Известный британский доктор Азим Шахмалак бьет тревогу – принц Гарри рискует навсегда потерять свои волосы. Как пишет The Sun, за облысением может стоять серьезное заболевание.

Так, примерно год назад у герцога Сассекского обнаружили маленькую проплешину. Тогда на это никто не обратил внимания, мол возраст, да и наследственность, – ничего страшного. Однако после свадьбы лысина увеличилась вдвое и теперь стремительно завоевывает затылочную область.

"Если он сейчас же не примет меры, то к 40 годам его ждет раннее облысение, как у брата", – волнуется доктор Шахмалак и рекомендует принцу провести операцию по пересадке волос.

В облысении Гарри специалист винит его жену. По мнению доктора, принц не считает необходимым следить за собой, так как обрел семейное счастье. "Мужчины в устоявшихся отношениях склонны меньше делать, чтобы скрыть свою плешивость. Это естественный природный процесс. Сначала самец прихорашивается, чтобы найти партнера для секса, а когда цель достигнута, стимулов выглядеть хорошо становится гораздо меньше", – отметил врач.

В свою очередь поклонники королевской семьи согласны, что за плохим видом Гарри стоит Меган. Только вот причина, по словам народа, совсем не в семейной идиллии. Напротив, британцы уверены, что Маркл довела принца до нервного заболевания, поэтому он и лысеет.

Отметим, что во время стрессовых ситуаций выпадение волос действительно усиливается. Стресс провоцирует спазмы и негативно влияет на кровообращение, в том числе и в мелких сосудах кожи головы. Это приводит к тому, что волосы не получают достаточного питания, перестают расти, а затем отмирают.

А у принца Гарри поводов понервничать в последние месяцы было достаточно. И почти всегда стресс возникал из-за поведения Меган, то она на рынке потеряется, то в лес с заразными москитами без спецодежды лезет.

Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца.

