Ани Лорак показала подросшую красавицу-дочку

Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовала фото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.

Опубликованная фотография выполнена в черно-белых тонах. Ани Лорак и ее 7-летняя дочь позируют в белых футболках и джинсах. Подписывать кадр певица никак не стала, лишь поставила смайлик в виде сердечка.

Поклонники от семейного фото в восторге. "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", - пишут комментаторы.

Некоторые особо въедливые подписчики заметили на пальце артистки обручальное кольцо. Они предположили, что снимок архивный. Напомним, певица переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу. На этот шаг Лорак решилась после того, как турецкого бизнесмена застукали в одном из караоке-баров Киева в компании молодой брюнетки.

Дни.Ру писали о том, что сейчас Ани Лорак гастролирует по российским городам с грандиозным шоу DIVA. В частности, концерт в Ижевске прошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил и финансов: лучшая аппаратура, современные декорации, зажигательные танцы, яркие и провокационные наряды.

Один из нарядов и вызвал шквал критики. На снимке в Instagram певица позировала в концертном костюме с внушительным декольте и растительным узором. Подписчики решили, что артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость. Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.