Ани Лорак показала подросшую красавицу-дочку
Опубликованная фотография выполнена в черно-белых тонах. Ани Лорак и ее 7-летняя дочь позируют в белых футболках и джинсах. Подписывать кадр певица никак не стала, лишь поставила смайлик в виде сердечка.
Поклонники от семейного фото в восторге. "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", - пишут комментаторы.
Некоторые особо въедливые подписчики заметили на пальце артистки обручальное кольцо. Они предположили, что снимок архивный. Напомним, певица переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу. На этот шаг Лорак решилась после того, как турецкого бизнесмена застукали в одном из караоке-баров Киева в компании молодой брюнетки.
Дни.Ру писали о том, что сейчас Ани Лорак гастролирует по российским городам с грандиозным шоу DIVA. В частности, концерт в Ижевске прошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил и финансов: лучшая аппаратура, современные декорации, зажигательные танцы, яркие и провокационные наряды.
Один из нарядов и вызвал шквал критики. На снимке в Instagram певица позировала в концертном костюме с внушительным декольте и растительным узором. Подписчики решили, что артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость. Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.
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