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Шоу-бизнес

Известная актриса довела до тошноты небритыми подмышками

Джулия Робертс. www.globallookpress.com
Ведущей телешоу не удалось убедить Джулию Робертс в ее причастности к движению феминисток. Актриса призналась, что 20 лет назад просто забыла побрить подмышки – без какого-либо политического подтекста.
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На откровенный разговор голливудскую диву Джулию Робертс пыталась вывести журналистка Бизи Филиппс. Ведущая шоу "Busy Tonight" припомнила, как 19 лет назад, в 1999-м, Робертс оконфузилась на премьере нашумевшего фильма "Ноттинг Хилл". Тогда актриса решила помахать публике – однако, когда она подняла руку, слишком короткий рукав платья обнажил ее небритые подмышки.

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Бизи Филиппс попыталась убедить Джулию, что этот эпизод был сознательным выступлением актрисы в поддержку феминизма, в стиле "бодипозитива". Однако Робертс твердо стояла на своем: она сама такого не ожидала, просто не рассчитала длину рукава. Журналистка упорством гостьи была явно разочарована.

Это далеко не первая попытка "пристегнуть" Джулию Робертс к какому-нибудь общественному движению, пишет EG.ru. К примеру, в 2016 году СМИ подняли шум, восхищаясь смелостью актрисы, которая вышла босиком на красную дорожку фестиваля в Каннах. Журналисты тут же решили, что голливудская знаменитость выступила таким образом против унижения женщин, которым навязывают жесткий и неудобный дресс-код.

Сама Джулия тогда отмолчалась. А поклонники напомнили, что их кумир не очень уверенно держится на каблуках. Так что, скорее всего, Робертс просто побоялась споткнуться на крутой лестнице каннского Дворца фестивалей.

Автор: Андрей Евлампиев7 ноября 2018, 21:47
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