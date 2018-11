Известная актриса довела до тошноты небритыми подмышками

На откровенный разговор голливудскую диву Джулию Робертс пыталась вывести журналистка Бизи Филиппс. Ведущая шоу "Busy Tonight" припомнила, как 19 лет назад, в 1999-м, Робертс оконфузилась на премьере нашумевшего фильма "Ноттинг Хилл". Тогда актриса решила помахать публике – однако, когда она подняла руку, слишком короткий рукав платья обнажил ее небритые подмышки.

Бизи Филиппс попыталась убедить Джулию, что этот эпизод был сознательным выступлением актрисы в поддержку феминизма, в стиле "бодипозитива". Однако Робертс твердо стояла на своем: она сама такого не ожидала, просто не рассчитала длину рукава. Журналистка упорством гостьи была явно разочарована.

Julia Roberts Admitted That Her Famous Armpit Hair Reveal Wasn't Actually a Statement https://t.co/YxjG32N1pG pic.twitter.com/LKhXOZQb8F