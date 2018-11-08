54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь

Популярная исполнительница Лолита Милявская обнародовала сокровенную видеозапись. На ней запечатлена дочь артистки Ева, которой нет еще и года.

3 ноября исполнилось 20 лет единственной дочери Лолиты Милявской Еве. В честь такого события артистка обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram архивное видео, на котором запечатлена девочка. Там ей нет и года.

"Это 1999 год.. Еще нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь.. Уже нет моего любимого Эммануила, нет старенького дивана.. Много чего и кого уже нет из этого времени.. У моей первокурсницы 3 ноября был День Рождения.. Меня не было.. Евочке тут всего месяцев 8.. Этот фильм сделан Другом семьи Александром Бирюковым, замечательным Киевским драматическим актером! Он многое наснимал, приезжая к нам на дачу)! Евочка, запомни! – Это самый дорогой Подарок в Твоей Жизни! У Тебя есть Воспоминания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лолита Милявская, обращаясь к наследнице.

Многочисленные поклонники в комментариях рассыпались в поздравлениях и различных пожеланиях. "Как быстро выросла Принцесса!", "Я прослезилась 😓Это очень трогательно", "Видео щемящее ,нежное и ребенок в золотистых пылинках от ковра ,и мама чтото взволнованно рассказывающая в тедефон и собак такой кудлатый и просящий внимания ,принес мячик поиграть)Хорошо ,что вы есть у Евы и она у вас", "Тронуло до слез 🤗такое все настоящее. Так теплом веет. СЧАСТЬЯ ЕВОЧКЕ!", "Это можно смотреть бесконечно...", "Наши любимые ребетеночки– наша жизнь, наше счастье!!! Они наисильнейший стимул для жизни, наш допинг!!!" – высказались интернет-пользователи.

Ранее Лолита Милявская рассказала о том, что ее дочь поступила в Варшавский университет, филиал которого находится в Киеве, где проживает Ева. Девушка учится на филологическом факультете. "У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было. Она очень хорошо знает английский – смотрит сериалы, мгновенно находит любую информацию. Кроме того, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский", – похвасталась певица.