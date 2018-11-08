Бритни Спирс окружили скачущие полуголые мужики
Звезда рассказала подписчикам, что устроила конкурс для восьми талантливых танцоров. Она обучила их нескольким движениям и попросила пользователей помочь ей выбрать лучших.
"Как вы думаете, кто из них пройдет отбор и примет участие в моем шоу?" – спросила она у поклонников. Однако внимание юзеров привлекала сама танцующая Бритни. "Королева!" – отметил один из подписчиков.
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